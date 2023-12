Serie A, classifica anno solare 2023: la posizione della Lazio

Manca ancora una partita alla fine dell'anno solare, ma durante le festività natalizie è tempo di bilanci. Il 2023 ha visto l'Inter essere la squadra che ha conquistato più punti. Il finale della passata stagione e l'avvio lanciato di questa fanno dei nerazzurri il club con più punti. La squadra di Inzaghi ha collezionato ben 86 punti. Secondo posto per il Napoli, campione in carica, che è fermo a 76. Dopo è bagarre con sette club racchiusi in 8 punti. La Lazio di Maurizio Sarri al momento è quinta con 68 punti, ma il podio dista appena tre lunghezze. Di seguito la classifica completa:

INTER 86

NAPOLI 76

JUVENTUS 71

MILAN 70

LAZIO 68

FIORENTINA 67

BOLOGNA 66

ROMA 64

ATALANTA 63

MONZA 57

TORINO 56

SASSUOLO 45

LECCE 41

VERONA 40

EMPOLI 38

UDINESE 36

SALERNITANA 34

CREMONESE 20 *

GENOA 19**

FROSINONE 19**

SPEZIA 18*

CAGLIARI 13**

SAMPDORIA 13*

*= ora in B

**= neopromosse in estate

Pubblicato il 25/12