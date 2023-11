Serie A, classifica assist: Felipe Anderson sul podio

Sosta per le nazionali e tempo di bilanci per le squadre che dovranno capire cosa è andato bene e cosa migliorare. Tra le squadre in positivo c'è sicuramente l'Inter che domina in classifica e, inevitabilmente, vede i suoi singoli in vetta a tutte le statistiche. Marc Thuram è primo nella graduatoria degli assist. Il francese ha fornito cinque assist vincenti. Alle sue spalle medaglia d'argento per Felipe Anderson che nonostante un solo gol realizzato ha fornito 4 passaggi per i compagni. Insieme al brasiliano occupano la seconda piazza anche De Roon, Dimarco, Marchizza e Toljan. Per quello che riguarda la Lazio trovano posto anche Castellanos (a quota 2), Lazzari e Luis Alberto (entrambi a 1). Ecco la classifica completa:

1) M. Thuram (Inter) - 5 assist

2) Felipe Anderson (Lazio) - 4 assist

2) M. De Roon (Atalanta) - 4 assist

2) F. Dimarco (Inter) - 4 assist

2) R. Marchizza (Frosinone) - 4 assist

2) J. Toljan (Sassuolo) - 4 assist

7) L. Banda (Lecce) -3 assist

7) P. Dybala (Roma) - 3 assist

7) F. Kostic (Juventus) - 3 assist

7) A. Duncan (Fiorentina) - 3 assist

7) D. Dumfries (Inter) - 3 assist

7) M. Frendrup (Genoa) - 3 assist

7) O. Giroud (Milan) - 3 assist

7) K. Kvaratskhelia (Napoli) - 3 assist

7) R. Leao (Milan) - 3 assist

7) L. Paredes (Roma) - 3 assist

7) M. Ruggeri (Atalanta) - 3 assist

7) H. Mkhitaryan (Inter) - 3 assist

7) M. Politano (Napoli) - 3 assist

21) T. Castellanos (Lazio) - 2 assist

48) D. Kamada (Lazio) - 1 assist

48) M. Lazzari (Lazio) - 1 assist

48) Luis Alberto (Lazio) - 1 assist