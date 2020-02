Serie A, classifica assist: Luis Alberto leader assoluto, Pellegrini secondo

SERIE A CLASSIFICA ASSIST - La classifica degli assist della Serie A si colora sempre più di biancoceleste. Luis Alberto continua a vivere un momento d'oro ed è sempre in vetta alla speciale graduatoria. Lo spagnolo ha confermato la leadership solitaria nella speciale graduatoria e ha un buon margine sugli avversari. Numeri stupefacenti per il numero dieci, sempre più trascinatore della squadra di Inzaghi e assoluto recordman europeo. Alle sue spalle, al secondo posto avanza Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, grazie all'assist contro il Sassuolo, ha superato Dejan Kulusevski e Gomez. Sesto assist per Callejon, che contro la Juventus ha permesso a Insigne di siglare il raddoppio del Napoli. Appena fuori dal podio c'è ancora Lazio, con Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, insieme a Ghiglione del Genoa, Brozovic, Bentancur, Gomez e Toloi. Alle loro spalle, appaiati ci sono Candreva, De Roon, Duncan, Fofana, Higuain, Insigne, Lazovic, Nainggolan, Orsolini, Petriccione e Tonali. Una classifica corta e avvincente come questo imprevedibile campionato. Di seguito la top ten e gli altri assist dei calciatori biancocelesti:

1) 11 assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 8 assist: L. Pellegrini (Roma)

2) 7 assist: A. Gomez (Atalanta), D. Kulusevski (Parma)

5) 6 assist: J. Callejon (Napoli)

6) 5 assist: R. Bentancur (Juventus), M. Brozovic (Inter), P. Ghiglione (Genoa), C. Immobile (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio), R. Toloi (Atalanta)

12) 4 assist: A. Candreva (Inter), M. De Roon (Atalanta), A. Duncan (Sassuolo), S. Fofana (Udinese), G. Higuain (Juventus), L. Insigne (Napoli), D. Lazovic (Verona), R. Nainggolan (Cagliari), R. Orsolini (Bologna), L. Pellegrini (Cagliari), J. Petriccione (Lecce), S. Tonali (Brescia)

2 assist: F. Acerbi (Lazio)

1 assist: F. Caicedo (Lazio), J. Correa (Lazio), Jony (Lazio), M. Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Leiva (Lazio), J. Lukaku (Lazio), S. Lulic (Lazio)

