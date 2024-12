Serie A, classifica marcatori aggiornata: Retegui, attento a Thuram!

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | EMPOLI, ALTRE DUE SQUADRE SU FAZZINI: LA SITUAZIONE Tutti vogliono Jacopo Fazzini. In particolare c'è la Lazio che lo sta tenendo d'occhio e potrebbe decidere di affondare il colpo nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, però, non ci sarebbero solo i... Tutti vogliono Jacopo Fazzini. In particolare c'è la Lazio che lo sta tenendo d'occhio e potrebbe decidere di affondare il colpo nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, però, non ci sarebbero solo i...