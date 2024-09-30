Serie A, classifica marcatori aggiornata: si aggiungono due biancocelesti

30.09.2024 15:20 di  Lalaziosiamonoi Redazione   vedi letture
Serie A, classifica marcatori aggiornata: si aggiungono due biancocelesti

A oltre un mese dall'inizio della Serie A 2024/25 sembra che ancora non ci sia un club favorito per la vittoria dello Scudetto. Questo equilibrio si riflette anche nella classifica marcatori, nella quale sono presenti nomi prevedibili e possibili outsider, ma anche assenze illustri. Di seguito la lista aggiornata:

P. CUTRONE 4

M. RETEGUI 4

M. THURAM 4

C. PULISIC 4

T. CASTELLANOS 3

D. MOSQUERA 3

B. DIA 3

F. THAUVIN 3

C. ADAMS 3

S. CASTRO 3

K. KVARATSKHELIA 3

L. LUCCA 3

A. GUDMUNDSSON 2

A. LOOKMAN 2

A. MORATA 2

R. LUKAKU 2

M. BRESCIANINI 2

M. DJURIC 2

A. BONNY 2

J. POHJANPALO 2

S. COCO 2

T. HERNANDEZ 2

L. COLOMBO 2

G. DI LORENZO 2

A. DOVBYK 2

E. GYASI 2

M. KEAN 2

N. KRSTOVIC 2

D. MAN 2

C. TENGSTEDT 2

D. VLAHOVIC 2

D. ZAPATA 2

G. BUSIO 1

F. CONCEICAO 1

M. LAMBOURDE 1

M. GABBIA 1

M. GILA 1

S. ILING 1

K. URBANSKI 1

A. FADERA 1

R. GOSENS 1

A. HAINAUT 1

J. MESSIAS 1

D. ROCHA LIVRAMENTO 1

A. SANABRIA 1

E. SHOMURODOV 1

T. WEAH 1

T. ABRAHAM 1

N. PISILLI 1

L. SAMARDZIC 1

M. ANDERSEN 1

N. BARELLA 1

A. BUONGIORNO 1

H. CALHANOGLU 1

C. DE KETELAERE 1

E. DEL PRATO 1

P. DORGU 1

D. DUMFRIES 1

G. FABBIAN 1

Y. FOFANA 1

L. GIANNETTI 1

G. KASTANOS 1

S. MBANGULA 1

D. MOTA 1

R. ORSOLINI 1

S. PAVLOVIC 1

A. PINAMONTI 1

N. SAVONA 1

A. VOGLIACCO 1

P. ALMQVIST 1

A. ANGUISSA 1

T. BALDANZI 1

C. BIRAGHI 1

BRENNER 1

A. CAMBIASO 1

M. CANCELLIERI 1

M. DARMIAN 1

K. DE WINTER 1

F. DIMARCO 1

P. DYBALA 1

S. ESPOSITO 1

I. ILIC 1

G. ISAKSEN 1

R. LEAO 1

D. MALDINI 1

L. MARTINEZ QUARTA 1

N. OKAFOR 1

R. PICCOLI 1

G. SIMEONE 1

A. BELOTTI 1

C. KABASELE 1

M. GUENDOUZI 1

D. FRATTESI 1

G. KASTANOS 1

G. STREFEZZA 1

T. NOSLIN 1

D. LAZOVIC 1

J. TCHATCHOUA 1

M. ZACCAGNI 1

M. POLITANO 1

D. ZAPPACOSTA 1