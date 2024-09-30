Serie A, classifica marcatori aggiornata: si aggiungono due biancocelesti
A oltre un mese dall'inizio della Serie A 2024/25 sembra che ancora non ci sia un club favorito per la vittoria dello Scudetto. Questo equilibrio si riflette anche nella classifica marcatori, nella quale sono presenti nomi prevedibili e possibili outsider, ma anche assenze illustri. Di seguito la lista aggiornata:
P. CUTRONE 4
M. RETEGUI 4
M. THURAM 4
C. PULISIC 4
T. CASTELLANOS 3
D. MOSQUERA 3
B. DIA 3
F. THAUVIN 3
C. ADAMS 3
S. CASTRO 3
K. KVARATSKHELIA 3
L. LUCCA 3
A. GUDMUNDSSON 2
A. LOOKMAN 2
A. MORATA 2
R. LUKAKU 2
M. BRESCIANINI 2
M. DJURIC 2
A. BONNY 2
J. POHJANPALO 2
S. COCO 2
T. HERNANDEZ 2
L. COLOMBO 2
G. DI LORENZO 2
A. DOVBYK 2
E. GYASI 2
M. KEAN 2
N. KRSTOVIC 2
D. MAN 2
C. TENGSTEDT 2
D. VLAHOVIC 2
D. ZAPATA 2
G. BUSIO 1
F. CONCEICAO 1
M. LAMBOURDE 1
M. GABBIA 1
M. GILA 1
S. ILING 1
K. URBANSKI 1
A. FADERA 1
R. GOSENS 1
A. HAINAUT 1
J. MESSIAS 1
D. ROCHA LIVRAMENTO 1
A. SANABRIA 1
E. SHOMURODOV 1
T. WEAH 1
T. ABRAHAM 1
N. PISILLI 1
L. SAMARDZIC 1
M. ANDERSEN 1
N. BARELLA 1
A. BUONGIORNO 1
H. CALHANOGLU 1
C. DE KETELAERE 1
E. DEL PRATO 1
P. DORGU 1
D. DUMFRIES 1
G. FABBIAN 1
Y. FOFANA 1
L. GIANNETTI 1
G. KASTANOS 1
S. MBANGULA 1
D. MOTA 1
R. ORSOLINI 1
S. PAVLOVIC 1
A. PINAMONTI 1
N. SAVONA 1
A. VOGLIACCO 1
P. ALMQVIST 1
A. ANGUISSA 1
T. BALDANZI 1
C. BIRAGHI 1
BRENNER 1
A. CAMBIASO 1
M. CANCELLIERI 1
M. DARMIAN 1
K. DE WINTER 1
F. DIMARCO 1
P. DYBALA 1
S. ESPOSITO 1
I. ILIC 1
G. ISAKSEN 1
R. LEAO 1
D. MALDINI 1
L. MARTINEZ QUARTA 1
N. OKAFOR 1
R. PICCOLI 1
G. SIMEONE 1
A. BELOTTI 1
C. KABASELE 1
M. GUENDOUZI 1
D. FRATTESI 1
G. KASTANOS 1
G. STREFEZZA 1
T. NOSLIN 1
D. LAZOVIC 1
J. TCHATCHOUA 1
M. ZACCAGNI 1
M. POLITANO 1
D. ZAPPACOSTA 1