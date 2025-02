Serie A, classifica marcatori aggiornata: Super Kolo Muani!

TUTTOmercatoWEB.com

Si sta per concludere la ventitreesima giornata di Serie A: Il derby di Milano finisce in parità, così come la sfida tra Roma e Napoli. Vincono Fiorentina e Juventus, mentre la Lazio è impegnata stasera a Cagliari per l’ultima sfida di questa giornata. Per quanto riguarda la classifica marcatori, Kolo Muani in Serie A e si rivela un fattore per questa Juve. Di seguito la lista aggiornata:

M. RETEGUI 16

M. THURAM 13

M. KEAN 13

A. LOOKMAN 10

L. MARTINEZ 9

L. LUCCA 9

A. DOVBYK 8

S. ESPOSITO 8

R. LUKAKU 8

D. VLAHOVIC 8

N. KRSTOVIC 7

C. ADAMS 7

T. CASTELLANOS 7

T. REIJNDERS 7

R. ORSOLINI 7

A. PINAMONTI 6

M. ZACCAGNI 6

C. TENGSTEDT 6

J. POHJANPALO 6

P. CUTRONE 6

S. CASTRO 6

C. PULISIC 6

B. DIA 6

D. DUMFRIES 6

C. DE KETELAERE 5

K. KVARATSKHELIA 5

N. PAZ 5

A. ANGUISSA 5

P. DYBALA 5

F. THAUVIN 5

A. MORATA 5

S. MCTOMINAY 5

T. WEAH 5

R. PICCOLI 5

N. ZORTEA 5

L. COLOMBO 5

A. BONNY 4

R. LEAO 4

S. PIEROTTI 4

M. DJURIC 4

K. YILDIZ 4

J. ODGAARD 4

D. MOSQUERA 4

E. DEL PRATO 4

A. SAELEMAEKERS 4

H. NICOLUSSI CAVIGLIA 4

L. BELTRAN 4

H. CALHANOGLU 4

D. MOTA 4

D. FRATTESI 4

F. DIMARCO 4

D. MAN 4

A. GUDMUNDSSON 4

M. DE ROON 3

R. KOLO MUANI 3

S. SOHM 3

R. MARIN 3

D. CATALDI 3

P. DORGU 3

G. DI LORENZO 3

S. EL SHAARAWY 3

D. NDOYE 3

S. MBANGULA 3

PEDRO 3

T. HERNANDEZ 3

N. BARELLA 3

HERNANI 3

Y. ADLI 3

D. ZAPATA 3

T. MORENTE 3

M. BRESCIANINI 3

B. DOMINGUEZ 3

D. MALDINI 3

G. STREFEZZA 3

M. CANCELLIERI 3

K. DE WINTER 3

T. ABRAHAM 2

D. ZAPPACOSTA 2

R. GOSENS 2

M. FRENDRUP 2

L. SAMARDZIC 2

A. COLPANI 2

A. SANABRIA 2

S. COCO 2

T. POBEGA 2

K. THURAM 2

L. CACACE 2

P. PELLEGRI 2

G. FABBIAN 2

G. KYRIAKOPOULOS 2

N. PISILLI 2

P. ZIELINSKI 2

C. AUGUSTO 2

M. PASALIC 2

F. DELE-BASHIRU 2

A. BELOTTI 2

W. MCKENNIE 2

M. KONE 2

M. ELLERTSSON 2

K. DAVIS 2

G. ISAKSEN 2

A. SARR 2

L. PELLEGRINI 2

T. NOSLIN 2

N. ZANIOLO 2

E. GYASI 2

M. POLITANO 2

N. SAVONA 2

S. LOVRIC 2

G. ZAPPA 2

A. CAMBIASO 2

I. BRAVO 2

S. DE VRIJ 2

A. MARUSIC 2

F. CONCEICAO 2

J. TCHATCHOUA 2

D. NERES 2

T. DALLINGA 2

E. VALERI 2

M. DARMIAN 2

S. GIGOT 2

G. CAPRARI 2

S. CHUKWUEZE 2

A. DIAO 2

N. VLASIC 2

S. BIRINDELLI 1

G. GINEITIS 1

G. GAETANO 1

E. HOLM 1

P. KALULU 1

T. KOOPMEINERS 1

S. LUPERTO 1

M. DE SCIGLIO 1

F. ZAMPANO 1

P. MASINI 1

M. PAYERO 1

Y. ENGELHARDT 1

F. MIRETTI 1

G. RASPADORI 1

L. FERGUSON 1

A. HAJ 1

A. OBERT 1

M. TAREMI 1

N. GONZALEZ 1

ANGELINO 1

J. VASQUEZ 1

L. PAVOLETTI 1

M. BADELJ 1

L. SPINAZZOLA 1

A. ZERBIN 1

G. MARIPAN 1

C. GYTKJAER 1

L. DE SILVESTRI 1

I. TOURE 1

D. COPPOLA 1

M. SVERKO 1

A. MASINA 1

B. DJIMSITI 1

L. VALENTI 1

C. EKUBAN 1

A. HARROUI 1

S. RICCI 1

H. MKHITARYAN 1

P. CIURRIA 1

J. IDZES 1

A. BASTONI 1

G. MAGNANI 1

P. PEREIRA 1

G. ORISTANIO 1

M. SOULE 1

A. GABRIELLONI 1

L. PAREDES 1

G. BUSIO 1

EDERSON 1

G. MANCINI 1

R. SOTTIL 1

M. LAMBOURDE 1

M. GABBIA 1

M. GILA 1

H. KAMARA 1

S. ILING 1

K. URBANSKI 1

A. FADERA 1

E. BOVE 1

Z. LUVUMBO 1

A. HAINAUT 1

F. PARISI 1

J. MESSIAS 1

L. MAZZITELLI 1

D. ROCHA LIVRAMENTO 1

E. SHOMURODOV 1

F. GATTI 1

A. BIANCO 1

M. ANDERSEN 1

A. BUONGIORNO 1

J. EKHATOR 1

J. ZEMURA 1

A. NIJE 1

Y. FOFANA 1

L. GIANNETTI 1

A. RRAHMANI 1

G. KASTANOS 1

G. PATRIC 1

S. PAVLOVIC 1

A. VOGLIACCO 1

J. CORREA 1

P. ALMQVIST 1

T. BALDANZI 1

C. BIRAGHI 1

BRENNER 1

I. ILIC 1

S. SERDAR 1

Y. BISSECK 1

M. VECINO 1

J. BIJOL 1

L. MARTINEZ QUARTA 1

N. OKAFOR 1

G. SIMEONE 1

N. VIOLA 1

J. PALOMINO 1

C. KABASELE 1

M. GUENDOUZI 1

G. KASTANOS 1

K. LINETTY 1

D. LAZOVIC 1

J. KARLSSON 1

M. SVOBODA 1

L. TCHAOUNA 1

G. CHARPENTIER 1

A. REBIC 1