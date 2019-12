Serie A, classifica marcatori: Immobile Re, accorciano Lukaku e J. Pedro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - In una giornata che non vedrà sicuramente Ciro Immobile andare in gol (causa Supercoppa la Lazio giocherà contro il Verona il prossimo 5 febbraio), avanza Romelu Lukaku: la doppietta contro il Genoa vale all'ex Manchester United il secondo posto in solitaria della classifica marcatori a quota 12. Così come avanza anche Joao Pedro in terza posizione: l'undicesimo gol del suo campionato non è bastato però al Cagliari a evitare la sconfitta. Nel posticipo entra in top ten a quota 6 anche Petagna, mattatore del Torino con la marcatura dell'1-2 che consegna i 3 punti alla Spal. Ancora un gol e ancora una vittoria, invece, per Cristiano Ronaldo. L'ex Real Madrid sta ritrovando quella vena realizzativa che gli era mancata nella prima parte di stagione: nell'anticipo del mercoledì contro la Sampdoria, CR7 ha di fatto messo a segno la rete numero 10 del suo campionato. In gol anche Caputo (all'ottavo centro in campionato) nel recupero della settima giornata fra Brescia e Sassuolo. Di seguito la top ten aggiornata e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 17

2) R. Lukaku (Inter) 12

3) Joao Pedro (Cagliari) 11

4) C. Ronaldo (Juventus) 10

5) L. Muriel (Atalanta) 9

6) D. Berardi (Sassuolo) 8

6) F. Caputo (Sassuolo) 8

6) L. Martinez (Inter) 8

9) A. Belotti (Torino) 7

9) E. Dzeko (Roma) 7

11) J. Correa (Lazio) 6

11) A. Milik (Napoli) 6

11) D. Zapata (Atalanta) 6

11) A. Petagna (Spal) 6

4 gol: F. Caicedo (Lazio)

3 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

1 gol: F. Acerbi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio)

TORNA ALLA HOMEPAGE