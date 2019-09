Serie A, classifica marcatori: Lukaku raggiunge Immobile al secondo posto

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Il sabato di Serie A ha mosso un po' anche la classifica marcatori. Anche se non tanto per quanto riguarda il primo degli anticipi, dove il Brescia è riuscito a passare sull'Udinese grazie al ritorno al gol dell'ex Lazio Romulo. L'italo brasiliano si appaia così agli altri 37 giocatori a quota 1 - tra cui Correa e Luis Alberto -, il gol gli mancava da quasi un anno. In Juventus-Verona da sottolineare la prima rete italiana di Ramsey, così come la seconda marcatura stagionale di Miguel Veloso. È lui, insieme a Ronaldo, Lukaku e Brozovic, a fare piccoli passi in avanti verso la vetta della graduatoria. Contro il Verona, infatti, CR7 ha trovato su rigore il suo secondo gol in campionato. Mentre nel derby Lukaku ha raggiunto Immobile, Mertens, Zapata, Muriel e Donnarumma a quota 3 e Brozovic si è inserito nel gruppone dei bomber con 2 centri. In attesa delle restanti partite, il leader indiscusso rimane Domenico Berardi staccato da tutti a quota 5. Ecco la top ten completa della classifica marcatori della Serie A (più gli altri marcatori della Lazio, ndr):

1) 5 gol: D. Berardi (Sassuolo)

2) 3 gol: C. Immobile (Lazio), D. Mertens (Napoli), D. Zapata (Atalanta), L. Muriel (Atalanta), A Donnarumma (Brescia), R. Lukaku (Inter).

8) 2 gol: A. Kolarov (Roma), C. Kouame (Genoa), C. Ronaldo (Juventus), E. Pulgar (Fiorentina), S. Sensi (Inter), L. Ceppitelli (Cagliari), D. Criscito (Genoa), E. Dzeko (Roma), A. Petagna (Spal), L. Insigne (Napoli), A. Belotti (Torino), Miguel Veloso (Verona), Brozovic (Inter).

23) 1 gol: J. Correa (Lazio), L. Alberto (Lazio)

