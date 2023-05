Serie A, classifiche a confronto: bene la Lazio, vola il Napoli

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi si chiude la 35esima giornata, con il posticipo tra Sampdoria ed Empoli. Il campionato è ormai avviato alle battute finali. Prendendo in esame la classifica odierna, possiamo fare un raffronto con l'annata scorsa per osservare le differenze nel rendimento delle big. Andando nel dettaglio, il Napoli ha un + 13, segue la Lazio con +6 e l'Atalanta con +2. Juventus e Roma hanno gli stessi punti. Male le milanesi, -16 per il Milan e -9 per l'Inter. Tra le altre c'è il + 9 della Salernitana il + 4 del Bologna e il +3 dell'Udinese.

