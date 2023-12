Serie A, classifiche a confronto: Lazio ancora in negativo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo sedici turni di campionato si può valutare l'andamento delle big in relazione a dodici mesi fa. In molte appaiono in difficoltà, in particolare la Lazio di Sarri. I biancocelesti, dopo 16 partite, hanno raccolto nove punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione Immobile e compagni avevano messo in cascina 30 punti e occupavano il quarto posto. Adesso i ragazzi di Sarri occupano l'undicesimo posto e distano 7 punti dalla zona Champions, cosa che fa aumentare i rimpianti per i tanti punti persi per strada.

Le Aquile dopo la sconfitta contro l'Inter hanno perso ulteriore terreno dalla zona Champions, dopo le vittorie di Milan, Bologna, Napoli e Fiorentina. Per quanto concerne le altre big saldo positivo per l'Inter con +8 e Juve con +3. Male Napoli, Roma, Milan e Atalanta rispettivamente -14, -5,-4 e - 2. Bene il Bologna con + 9 e la Fiorentina con + 7.