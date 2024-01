Serie A, classifiche a confronto: Lazio ancora in negativo, ma…

Fonte: Fabrizio Parascani

Dopo venti turni di campionato si può valutare l'andamento delle big in relazione ai dodici mesi precedenti. Alcune appaiono in difficoltà, la Lazio di Sarri ha ancora un saldo negativo, nonostante le quattro vittorie consecutive, ma i numeri sono in netto miglioramento. I biancocelesti, dopo 20 partite, hanno raccolto 5 punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione Immobile e compagni avevano messo in cascina 38 punti e occupavano il terzo posto. Adesso i ragazzi di Sarri occupano il quinto posto in classifica e distano 1 punto dalla zona Champions, cosa che fa aumentare i rimpianti per i tanti punti persi per strada durante le prime giornate.

Le aquile, grazie alle quattro vittorie consecutive contro Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce, hanno recuperato terreno e ridotto la distanza dalla Champions, passando da -7 a -1, ma ancora non basta. Per quanto concerne le altre big saldo positivo per l'Inter con + 11 e la Juve con + 8. Bene il Milan con + 4. Male il Napoli, la Roma e l'Atalanta rispettivamente con -22, -8,-8. Juve e Atalanta hanno una gara in meno. Bene la Fiorentina con +10 e il Bologna con +6.

