Serie A, classifiche a confronto: Lazio profondo rosso, mentre le altre...

Oggi si chiude la trentasettesima giornata con le ultime due gare: Salernitana- Verona e Bologna -Juventus. Dando uno sguardo d'insieme possiamo valutare l'andamento delle big, rispetto a dodici mesi fa. La Lazio dopo 37 giornate ha raccolto undici punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione Immobile e compagni avevano 71 punti e occupavano il secondo posto in campionato, adesso sono al settimo posto e distano tre punti dal quinto e sesto posto. Biancocelesti che hanno la certezza di chiudere in negativo con il meno che potrebbe allargarsi se non dovesse arrivare il successo contro il Sassuolo nell'ultima giornata.

Per quanto concerne le altre big saldo positivo per l'Inter con + 24, il Milan con + 7, l'Atalanta con + 5 e la Roma con +3. In deficit il Napoli con - 35 e la Juve con -2. Ricordiamo che Juve, Bologna, Fiorentina e Atalanta hanno una gara da recuperare. Bene il Bologna con +16 e la Fiorentina con + 1. Importante sottolineare come Lazio, Juve e Napoli siano le uniche tre squadre in negativo per quello che riguarda le prime 8 con i bianconeri che possono sistemare le cose.

