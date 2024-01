Serie A, Corsi contrario alla riforma: "Diciotto squadre? Le partite…."

TUTTOmercatoWEB.com

È in atto un dibattito sulla riforma del campionato che vedrebbe la riduzione del numero di squadre partecipanti al torneo, da 20 a 18. In merito, nell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è pronunciato il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Questo il suo pensiero: "Serie A a 18 squadre? La vogliono quattro o cinque o sei o sette club, i grandi club. Io faccio parte di quelli che non la vogliono perché si riduce la possibilità che non ci siano più derby come Frosinone-Lazio o Salernitana-Napoli. I tifosi inglesi sono scesi in piazza per difendere la Premier dalla Superlega, ora non so cosa accada in Italia visto che ci sono anche le elezioni. Solo in Germania c’è il campionato a 18 per motivi climatici”.

Il patron del club toscano si è poi soffermato su alcuni singoli e a proposito di Baldanzi, finito al centro di rumors di mercato sia in estate, accostato anche alla Lazio, sia in questa sessione invernale, ha specificato: "È un valore aggiunto, ha giocato le prime partite e poi si è infortunato. Ha lasciato un ematoma dentro il piede che, per toglierlo, c’è voluto troppo tempo. Ora sta lavorando bene ed è pronto per darci una mano. Sento voci di un suo possibile trasferimento, ma non abbiamo avuto contatti con altri club. Poi se dovessero arrivare offerte importanti le prenderemo in considerazione col ragazzo".

