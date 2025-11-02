Serie A | Dall'Inter al big match del Milan: tutte le partite in programma
Dopo le tre partite di ieri, prosegue il decimo turno di Serie A con altre cinque incroci. Si parte da Verona-Inter, il lunch match di questo turno, per poi proseguire con le due partite delle 15.00: Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce. Alle 18.00 arriverà il fischio d'inizio di Parma-Bologna, il derby tutto emiliano tra la formazione di Cuesta e quella di Italiano.
Ma il big match della giornata si giocherà questa sera, a partire dalle 20.45: a San Siro, il Milan, reduce dal pareggio contro l'Atalanta, affronterà una Roma appena superata dal Napoli al primo posto in classifica, ma che ambisce a un posto in vetta in solitaria dopo il mezzo passo falso della squadra di Conte.
Si concluderà domani il decimo turno di campionato: due gli incroci in programma. Oltre alla Lazio, che se la vedrà col Cagliari all'Olimpico, per i tifosi e gli appassionati di calcio ci sarà anche Sassuolo-Genoa (18.30), subito dopo l'esonero di Vieira sulla panchina rossoblù.