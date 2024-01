Serie A, Dazn e le migliori rovesciate: presente un biancoceleste - VIDEO

Per chiudere il 2023 e iniziare con il piede giusto il 2024, DAZN ha raccolto le 9 migliori rovesciate in Serie A negli ultimi anni. In questa speciale graduatoria c'è un giocatore della Lazio, quando indossava però una maglia diversa. Si tratta di Mattia Zaccagni che, con il Verona, mise a segno un grande gol in acrobazia sul campo dello Spezia. Presente anche l'ex biancoceleste Keita Balde.

LE MIGLIORI 9 ROVESCIATE IN SERIE A

Pavoletti vs Sassuolo.

Ngonge vs Udinese.

Belotti vs Sassuolo.

Verde vs Lazio.

Zaccagni vs Spezia.

Keita vs Sassuolo.

Destro vs Torino.

Leao vs Roma.

Bonazzoli vs Udinese.

