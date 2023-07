Serie A, De Siervo: "Calendario? Siamo andati incontro al pubblico"

TUTTOmercatoWEB.com

È stato definito oggi il calendario della prossima stagione di Serie A e in merito, direttamente dallo studio di Dazn, si è espresso l’amministratore delegato della Lega. Queste le valutazioni di Luigi De Siervo: “È la notte prima degli esami, il momento in cui inizi a pianificare un anno intero, con la speranza sia meglio dello scorso. È importante che il campionato rappresenti l'intero territorio, questo è essenziale perché sia una grande festa. Siamo andati incontro a pubblico e calciatori, si gioca in maniera meno compressa, con meno turni infrasettimanali e sfruttando il periodo natalizio in cui si sta in famiglia. Pallone? Un pallone speciale, da record di vendite. E per la Supercoppa sarà oro, un oggetto diverso. Un elemento di discussione e conversazione, ma anche simbolo di una finale così importante”

