Serie A, De Siervo ha una novità per i tifosi: “Così ampliamo la nostra…”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A vanta un certo seguito sui social, attraverso i quali intrattiene un contatto diretto con i tifosi, e ora è pronta a sbarcare su un’altra piattaforma. È nato l’account ufficiale della Lega su Snapchat che consentirà, per mezzo della realtà aumentata, filtri e avatar, ai tifosi di utilizzare funzionalità esclusive. Il profilo inizialmente sarà in inglese e in arabo. In merito si è espresso l’amministratore delegato Luigi De Siervo: “Con il lancio del profilo Serie A su Snapchat ampliamo la nostra offerta nel mondo multimediale, con l’obiettivo di aumentare il numero degli appassionati della Serie A. Siamo arrivati a 20 account ufficiali in 8 lingue, che ci consentono di produrre contenuti specifici customizzati per ogni territorio, realizzati dalla nostra media company . In particolare l’account Serie A ci consentirà snap mirati in due aree molto importanti come Usa e Mena, dove la piattaforma è particolarmente presente e diffusa”.

