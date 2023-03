Serie A, De Siervo: “Possiamo vantare star come Immobile". E sul futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente al “Leaders Sport Business Summit” a Abu Dhabi, l’amministratore delegato della Lega Serie A ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo un punto sulla questione diritti tv sottolineando la crescita del campionato. Le parole: “Da oggi parte il road show della Lega Serie A che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo di vendita dei diritti audiovisivi. A pochi metri da qua abbiamo aperto la nostra nuova sede; dopo New York nello scorso mese di maggio viviamo un altro momento storico e fondamentale per la nostra media company, per crescere e lanciarci nel futuro". "Quando siamo arrivati in Lega Serie A avevamo 3 sponsor da oltre 20 anni e in soli 3 anni i partner sono diventati 10 - ha proseguito -, brand che hanno raddoppiato il nostro fatturato, testimoniando la fiducia e l'interesse nel nostro prodotto. In questi anni abbiamo lavorato con i club della Lega serie A in maniera costruttiva e collettiva per valorizzare i loro asset, ovvero i calciatori, con una crescita maggiore di contenuti e visibilità”. De Siervo ha poi aggiunto: “Il nostro calcio può vantare brand globali e star come Di Maria, Ibrahimovic, Leao, Osimhen, Dybala, Immobile, Lukaku e Lautaro. Abbiamo anche costituito e spingeremo il progetto Leggende, Ambassador internazionali come Totti, Del Piero, Vieri, Cannavaro, Kaka' e Shevchenko. Per essere leader nel mondo dobbiamo vincere a livello internazionale e mai come in questo momento il calcio italiano sta diventando importante in Europa. Il nostro è il campionato più difficile del mondo per tattica, ma è anche quello più avvincente con quattro differenti squadre che potrebbero aggiudicarsi il titolo in quattro anni, a differenza di Bundesliga e Ligue 1. Il futuro passa anche da qui. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni sportive locali, mentre distribuiamo le nostre partite con la piattaforma OTT Starzplay e la TV lineare Abu Dhabi Media. Amplifichiamo il nostro calcio con la piattaforma Kooora, digital leader in lingua Araba"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE