Serie A, doccia fredda per la Juve: Baldanzi gela lo Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima sorpresa di questa 22esima giornata di Serie A. Mezzo passo falso per la Juventus che non va oltre il pari in casa contro l'Empoli. Allo Stadium finisce 1-1, tutti i gol nella ripresa. Al vantaggio di Vlahovic, risponde il destro da fuori di Baldanzi che gela i tifosi di casa. Bianconeri in inferiorità numerica dal minuto 18 per il rosso diretto a Milik. Allegri rallenta e concede una grande chance a Inzaghi. In caso di vittoria sulla Fiorentina, l'Inter balzerebbe di nuovo in testa a +1 e a una settimana dallo scontro diretto con una partita in meno da recuperare.