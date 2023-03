Serie A, è il momento di eleggere il gol del mese: per la Lazio si candida… - VIDEO

Il mese di febbraio si è appena concluso, tantissime le azioni e i gol che lo hanno caratterizzato facendo gioire e sognare tifosi e i club stessi. La Lega Serie A, tramite i canali social ufficiali, ha indetto un sondaggio per i tifosi chiamati a eleggere il 'Gol of the month'. Quattro sono i candidati e tra questi c'è Pedro con la perla realizzata nel match contro il Verona. Insieme a lui, si contendono il premio: Osimhen, Biraghi e Verde.

It's that time of the month again. Yes, @cryptocom #SerieA 𝐠𝐨𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡 is here ️



Let's check February's entries...