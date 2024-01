Serie A e Unar celebrano il Giorno della Memoria: "Per tenere vivo il ricordo delle vittime"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Anche quest’anno, e ancor di più quest’anno, abbiamo deciso di celebrare il Giorno della Memoria insieme a Lega Serie A per continuare a tenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto", dichiara Mattia Peradotto, Direttore generale dell’Unar. "Raggiungere tante persone che guardano il calcio e portarle a riflettere sulle cause di questo nostro doloroso passato aiuta a costruire quel sentire valoriale comune che soprattutto oggi è necessario per prevenire il possibile ripetersi della più indicibile barbarie dell’umanità. Non solo la salvaguardia di questa memoria, ma anche la sua pratica quotidiana, rappresenta un preciso dovere di ogni istituzione, specialmente nei riguardi delle nuove generazioni. Ecco perché insieme a Lega Serie A da anni ci impegniamo per contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di discriminazione, anche nel mondo dello sport, come pilastro fondamentale per la crescita dei giovani e come spinta al lavoro di tutti verso una società più aperta e inclusiva”.