Serie A, ecco chi è il primo marcatore del nuovo anno

Pronti, partenza, via. Ritorna la Serie A dopo 52 giorni di assenza e bastano 10' minuti per avere già il primo marcatore del 2023 in Serie A: Rafael Leao. L'attaccante del Milan, dopo essersi divorato un'occasione a tu per tu con il nuovo acquisto della Salernitana, Ochoa, non fallisce il secondo tentativo. Sfrutta il lancio il filtrante di Tonali, scarta il portiere avversario, e infila sul primo palo dalla parte sinistra dell'area di rigore. Milan momentaneamente avanti e Leao che diventa il primo marcatore del nuovo anno.