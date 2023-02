Serie A, ecco "gli imperdibili appuntamenti" del mese. E la Lazio… - FOTO

Febbraio sarà un mese caldissimo per la Serie A, in programma ci sono due big match, determinanti per la corsa scudetto e per la Champions, e due derby. La Lega, tramite i canali social ufficiali, ha presentato le sfide e tra queste, c’è Lazio - Atalanta in programma l’11 febbraio alle 20:45. Altro scontro diretto importante per l'Europa all'interno di un periodo piuttosto intenso per i biancocelesti che dovranno far fronte non solo agli impegni in campionato, ma anche a quelli in Conference League.

