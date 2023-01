Serie A, ecco i candidati al ‘team of the year’: presenti due biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A, tramite i canali social ufficiali, ha indetto un sondaggio per i tifosi chiamati a scegliere l’undici che comporrà la squadra dell’anno. La selezione avverrà tra i migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti del mondo. Tra questi, sono presenti due stelle della Lazio: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic. I due biancocelesti sono ormai delle colonne per la squadra di Sarri, imprescindibili in campo anche per i compagni.

I Migliori al Mondo — i nostri nominati per il Team of the Year

Vota ora e dì la tua sul #TOTY! #FIFA23 | @EASPORTSFIFA | @EA_FIFA_Italia — Lega Serie A (@SerieA) January 10, 2023

