Serie A, ecco il centrocampista più costoso della storia: è un ex Lazio!

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio nella sua storia ha avuto tanti centrocampisti di livello, giocatori sontuosi che hanno deliziato i laziali con le loro giocate o intuizioni, ma solo uno di questi - stando ai dati di transfermarkt.it - ha ottenuto la nomina di più costoso nella storia della Serie A. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, che in estate ha lasciato la Capitale per circa 40 milioni di euro, viene considerato dal noto portale come il centrocampista dal valore più alto nella storia della Serie A, con una valutazione di 90 milioni di euro relativa alla stagione 2017/2018. Il Sergente in questa speciale classifica è seguito da Christian Eriksen nell'annata 19/20 (medesimo valore, ma in seconda posizione) e Nicolò Barella nella versione 2022/2023 (75 milioni).

Milinkovic non è l'unico laziale ad apparire: in undicesima posizione, infatti, è presente anche il Luis Alberto del 2019/2020 con una stima di 55 milioni di euro. Stupisce come l'unico nome retrò sia quello di Riky Kaka del 2007/2008 (in quarta posizione con 70 milioni). Questo a dimostrazione di come le valutazioni gonfiate negli ultimi anni abbiamo creato una rottura con il passato. A causa di questa non vedremo mai giocatori dei primi anni 2000 o antecedenti, per quanto le loro qualità possano essere equivalenti o superiori a quelle dei profili presenti attualmente nella graduatoria.