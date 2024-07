Serie A, ecco quando verranno decise date e orari delle giornate: i dettagli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico De Luca 2024

Anche quest’anno Lega Serie A, per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre, pubblica con ampio anticipo le date in cui sarà reso noto il programma con giorni e orari degli incontri della Serie A Enilive per la stagione 2024-2025. Lo sforzo prodotto quest’anno per definire la programmazione è dimostrato dal maggior frazionamento delle comunicazioni, dovuto all’incremento degli incontri delle competizioni europee, che necessariamente condiziona e vincola la programmazione di tutte le Leghe Europee e a cui Lega serie A è riuscita a sopperire grazie al lavoro delle strutture coinvolte nell’organizzazione del Campionato.

Questo il comunicato della Lega Serie A.

"Si comunicano le date in cui verranno resi noti i prossimi anticipi e posticipi

della Serie A Enilive 2024/2025, in considerazione della partecipazione delle

Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa:

GIORNATE (10) DA 4 A 13 4 settembre 2024

GIORNATE (6) DA 14 A 19 9 ottobre 2024

GIORNATE (4) DA 20 A 23 23 dicembre 2024

GIORNATE (3) DA 24 A 26 31 gennaio 2025

GIORNATE (4) DA 27 A 30 21 febbraio 2025

GIORNATE (3) DA 31 A 33 14 marzo 2025

GIORNATE (3) DA 34 A 36 18 aprile 2025

GIORNATA 37 9 maggio 2025

GIORNATA 38 19 maggio 2025"