Serie A, eletto il 'Coach Of The Month' di gennaio: di chi si tratta - FOTO

La Serie A, tramite i profili social ufficiali, ha svelato il nome dell’allenatore che si aggiudicherà il premio come ‘Coach Of The Month’ di gennaio. Il riconoscimento sarà consegnato a Luciano Spalletti, per la seconda volta, in occasione della sfida tra Napoli e Cremonese, in programma il 12 febbraio. In merito si è espresso anche l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo: "Per la seconda volta Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese. Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma. Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, il merito, oltre che della società, è certamente del lavoro di Luciano Spalletti e del suo staff".

Luciano Spalletti è il #COTM di Gennaio! — Lega Serie A (@SerieA) February 3, 2023

