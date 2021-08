Serie A Femminile, Mantovani: "Qualche partita si giocherà nei grandi stadi"

Il sorteggio del calendario è sempre uno di quei momenti che aprono le porte alla nuova stagione. Oggi è stato presentato quello della Serie A Femminile, a cui parteciperà anche la Lazio Women di Carolina Morace. All'evento è intervenuta Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile, che ha annunciato: "L'uscita del calendario ci permette di valutare, sin da subito, quando poter ospitare alcune partite di Serie A in grandi stadi, grazie alla collaborazione con i nostri Club, per la promozione di tutto il movimento. Un’estate, questa, caratterizzata da molti cambi sulle panchine, per un campionato che si preannuncia sempre più competitivo. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le protagoniste per questa nuova stagione che ci attende. Non vediamo l’ora”.