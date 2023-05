Serie A, Fiorentina e Torino non si fanno male: il Bologna sorride

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PUNTA TUTTO SU VECINO. OCCHIO AI TERZINI, SCELTA IN BILICO FORMELLO - Un solo regista anche durante la rifinitura. Vecino è la necessità tra Milinkovic e Luis Alberto, l’uruguaiano è stato costretto al recupero veloce dall’infortunio muscolare riportato contro il Sassuolo (lesione al bicipite... FORMELLO - Un solo regista anche durante la rifinitura. Vecino è la necessità tra Milinkovic e Luis Alberto, l’uruguaiano è stato costretto al recupero veloce dall’infortunio muscolare riportato contro il Sassuolo (lesione al bicipite... WEBTV LAZIO, BAGARRE CHAMPIONS: ECCO LA SITUAZIONE NEGLI SCONTRI DIRETTI Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, IL MESSAGGERO: "UNA BIG PENSA A LUIS ALBERTO" CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il 2023 è stato l'anno della rinascita di Luis Alberto. Lo spagnolo è diventato il leader della Lazio di Sarri che non ha più potuto rinunciare a lui. Dopo 18 mesi di alti e bassi, l'andaluso si è... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il 2023 è stato l'anno della rinascita di Luis Alberto. Lo spagnolo è diventato il leader della Lazio di Sarri che non ha più potuto rinunciare a lui. Dopo 18 mesi di alti e bassi, l'andaluso si è...