Serie A | Fiorentina vicina al colpaccio, il Milan dice 'no'. Ora la Lazio...

Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due. Sia Fiorentina che Milan hanno sprecato tanto, ma se è vero che il Milan ha recuperato lo 0-2 iniziale, lo è altrettanto il fatto che i rossoneri dovevano vincere per provare a sognare obiettivi importanti. Abraham e Jovic rispondono all'autogol di Thiaw e al raddoppio di Kean, rimettendo così la gara su binari favorevoli al Milan, ma l'inerzia della gara non è mai stata a favore di una o dell'altra squadra.

Il 2-2 finale rispecchia perfettamente una partita tutto sommato equilibrata. Gli uomini di Palladino all'ultimo hanno anche rischiato di vincerla con il destro sotto la traversa di Dodo, ma l'entusiasmo è stato smorzato sul nascere: il terzino era in fuorigioco, gol annullato. Domani la Lazio ha la chance di staccare entrambe, ma a Bergamo sarà una vera e propria battaglia.

