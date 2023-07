Serie A, giorni e orari delle gare: ecco quando saranno comunicati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Ieri è stato reso noto il calendario della prossima stagione di Serie A, 2023/24, ma restano sconosciuti ancora orari e giorni di gara. Questi, come ha riferito la Lega attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, saranno divulgati di volta in volta in dei giorni prestabiliti tenendo conto della partecipazione dei club alle coppe europee e alla Coppa Italia.

Di seguito tutti gli appuntamenti

GIORNATE DA 1 A 4 due giorni dopo la pubblicazione del calendario

GIORNATE DA 5 A 19 6 settembre 2023

GIORNATE DA 20 A 29 20 dicembre 2023

GIORNATA 30 6 febbraio 2024

GIORNATE DA 31 A 33 19 marzo 2024

GIORNATE DA 34 A 37 19 aprile 2024

GIORNATA 38 20 maggio 2024

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE