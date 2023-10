Serie A, giudice sportivo: tre ammoniti in casa Lazio e Sarri...

Si è conclusa la decima giornata di Serie A, le ultime a scendere in campo sono state Lazio e Fiorentina nel posticipo di ieri sera. Come di consueto, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni e in casa biancoceleste sono state confermate tre ammonizioni: la terza per Zaccagni e la prima per Lazzari "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", a quota tre anche Rovella "per comportamento non regolamentare in campo". Non solo loro, è stato notificato anche il secondo giallo per Maurizio Sarri.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE