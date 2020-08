Serie A, Gravina: "Conclusione della stagione grande prova di forza"

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Una grande prova di forza di tutto il sistema". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina esprime la propria soddisfazione per la conclusione del campionato di calcio e ringrazia tutti i protagonisti che a vario titolo hanno contribuito a far terminare una stagione complessa. "Oggi che la Serie A conclude la stagione, la Serie B si avvia allo svolgimento di play off e play out e dopo che la Serie C ha già completato il suo cammino - dice Gravina - desidero ringraziare tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale coinvolto a vario titolo nell'organizzazione delle gare, per l'impegno profuso. Un ringraziamento particolare va agli arbitri che hanno consentito, seppur nella difficoltà del momento, il consueto e indispensabile supporto. Tutti i protagonisti della ripartenza hanno dimostrato grande responsabilità e disponibilità nel sottoporsi ripetutamente a controlli rigidissimi e a test spesso invasivi". "Il calcio italiano - conclude Gravina - nel suo insieme ha saputo dare, anche in una situazione così complessa come quella dell'emergenza Covid, una straordinaria prova di professionalità e competenza, confermando la forza e la credibilità del nostro sistema. Con l'auspicio che i nostri club impegnati nelle coppe europee possano raggiungere i risultati che sperano, siamo già da tempo a lavoro per la ripresa della stagione 2020/21". (ANSA).