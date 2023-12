Serie A, i centrocampisti più in forma al Fantacalcio: c’è un laziale - FOTO

Serie A quasi al giro di boa, così come il Fantacalcio. Come sempre c'è chi sorride e chi ha sbagliato qualche scelta di troppo. Il centrocampo è sempre uno dei punti nevralgici della squadra. Ecco i centrocampisti più in forma in Serie A in ottica Fantacalcio nelle ultime 5 giornate. Domina Gudmundsson del Genoa, al quarto posto c'è il laziale Zaccagni.

1- Gudmundsson: fantamedia 9,17- 3 gol 1 assist

2- Candreva: fantamedia 8,40 - 2 gol 3 assist

3- Barella: fantamedia 8,20 - 2 gol 2 assist

4 - Zaccagni: fantamedia 8,13 - 2 gol

5- Calhanoglu: fantamedia 8,00- 2 gol 2 assist