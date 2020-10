Serie A, il Covid colpisce gli stipendi: gli ingaggi calano del 5%

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, TEGOLA MARUSIC: RISCHIA TRE SETTIMANE DI STOP. SPAZIO A FARES Ecco le problematiche di cui parlava Simone Inzaghi. Dopo l'ottima prestazione di Cagliari, quella così e così contro l'Atalanta, Adam Marusic ha lasciato il campo dopo appena 34 minuti nel match contro l'Inter. Un'altra tegola per il... Ecco le problematiche di cui parlava Simone Inzaghi. Dopo l'ottima prestazione di Cagliari, quella così e così contro l'Atalanta, Adam Marusic ha lasciato il campo dopo appena 34 minuti nel match contro l'Inter. Un'altra tegola per il... WEBTV SPAGNA, IL PARADOSSO DEI LUIS: PERCHÉ ENRIQUE NON VEDE ALBERTO? Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DURMISI INFURIATO CON IL BRØNDBY: "COMPORTAMENTO IMBARAZZANTE" L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore. L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore.