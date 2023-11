Serie A, il Genoa scaccia le big: rinnovo fino al 2027 per Gudmundsson

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Era già nell'aria, ma ora è ufficiale: Albert Gudmundsson rimarrà al Genoa. Dopo una grande stagione in Serie B lo scorso anno, l'islandese si è riconfermato nella massima serie, collezionando fin qui 12 presenze e 5 gol. Da qui è nato l'interesse di molte big, che però è stato scacciato in poco tempo con il rinnovo di contratto dell'ex AZ Alkmaar. Ecco il comunicato: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Albert Gudmundsson fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha realizzato 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze".