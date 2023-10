Serie A: il Milan passa a Marassi, ma quanti dubbi sul gol di Pulisic - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede di tutto a Marassi. Il Milan vince 1-0 contro il Genoa e si prende la testa della classifica in solitaria, sfruttando il pareggio dell'Inter nel pomeriggio (2-2 contro il Bologna). Decisivo il gol di Pulisic nel finale, con lo statunitense che trova la girata vincente in area di rigore: il Var ha visto e rivisto l'episodio e dalle immagini sembra che l'ex Chelsea abbia stoppato il pallone con il braccio. Piccinini convalida dopo il silent check. Nel recupero espulso Maignan, in porta va Giroud, decisivo con un paio di interventi miracolosi. Come se non bastasse, anche il Genoa rimane in dieci per l'espulsione dell'altro portiere, Martinez, rosso per doppia ammonizione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO