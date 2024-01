Serie A, il Milan sbaglia (dal dischetto e non solo): come cambia la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita pazza a San Siro. Dopo l'Inter, il Bologna ferma anche il Milan con lo stesso risultato. Finisce 2-2 con tre rigori assegnati da Massa e ben due sbagliati. A passare in vantaggio sono gli ospiti con il solito Zirkzee. Giroud sbaglia il penalty fischiato per un fallo a dir poco dubbio di Ferguson su Kjaer, ma pochi minuti dopo Loftus-Cheek pareggia i conti. Nella ripresa un altro errore dal dischetto, stavolta Theo Hernandez. I rossoneri con le ultime forze vanno in vantaggio con il colpo di testa ancora del centrocampista inglese ex Chelsea. Sembra finita ma il Bologna trova nuova linfa e agguanta il pareggio nel finale con il gol dagli undici metri di Orsolini.

Pioli perde la chance di accorciare su Allegri e di mettere un po' di pressione all'Inter. Si accorcia la classifica in zona Champions. Thiago Motta resta vivo e in agguato. Tra domenica e lunedì grande occasione per Lazio e Napoli (che si affronteranno all'Olimpico), ma anche per Fiorentina e Roma. Di seguito la classifica provvisioria di Serie A.