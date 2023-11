Serie A, il Milan si "suicida" al Via del Mare: Pioli perde punti ma quante polemiche

TUTTOmercatoWEB.com

Il sabato di Serie A si apre con il clamoroso pareggio 2-2 tra Lecce e Milan. Partita divertentissima al Via del Mare, ma i tifosi rossoneri rivedono i fantasmi del Maradona. Nel primo tempo gli ospiti dominano e si portano sul doppio vantaggio con le reti di Giroud e Reijnders. Nella ripresa, il Milan non la chiude, anzi sparisce dal campo. La squadra di D'Aversa ci crede e la riacciuffa con i cambi. Prima Sansone e poi Banda completano la rimonta. Nel finale arriva addirittura il gol del sorpasso con Piccoli, ma Abisso annulla la rete per un fallo in attacco che farà discutere a lungo. Non sono finite le brutte notizie per Pioli che perde altri punti in zona Champions. Giroud viene espulso per proteste nel recupero, Leao esce per infortunio dopo pochi minuti. Domani il Napoli può superare in classifica i rossoneri, l'Atalanta può portarsi a -1. La classifica rischia di accorciarsi nelle prime posizioni.