Serie A, il Napoli non si ferma: Osimhen sbaglia un rigore e ne trasforma un altro

Il Napoli già campione d’Italia punisce anche la Fiorentina e a regalare la vittoria è sempre l'uomo mascherato. Un primo tempo tutto sommato equilibrato termina con una brutta notizia per i partenopei: Lozano si accascia a terra lamentando dolori al ginocchio. Spalletti è costretto al cambio. Nella ripresa arriva l’occasione per sbloccare il risultato: al 48’ Ambrabat atterra in area Lobotka, per l’arbitro non c’è dubbio: è rigore. Dagli 11 metri va Osimhen che si fa parare il penalty da Terracciano. Al 71 è ancora calcio di rigore a favore del Napoli: Gonzalez allunga il piede sgambettando Kvaratskhelia. Dal dischetto ci prova ancora Osimhen che stavolta non sbaglia. La "viola" non getta mai la spugna cercando in tutti i modi la rete del pari, ma al Maradona è la squadra di Spalletti a festeggiare.