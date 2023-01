Serie A, il Napoli torna alla vittoria: tre punti nel giorno di Sinisa e Gianluca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il ko contro l'Inter, il Napoli torna a vincere e prosegue la sua corsa verso lo scudetto. Secco 2-0 alla Sampdoria nel giorno in cui Marassi ha ricordato due leggende come Mihajlovic e Vialli in un clima da brividi. La decidono Osimhen nel primo tempo e il rigore di Elmas nella ripresa. Blucerchiati in inferiorità numerica dal 39' per l'espulsione di Rincon autore di un intervento killer su Osimhen. I partenopei tornano a +7 sulla Juventus e momentaneamente a +8 sul Milan, impegnato questa sera contro la Roma.