Serie A, il programma di oggi: apre Fiorentina - Sassuolo, chiude il derby lombardo

Due mesi dopo la Serie A è tornata in campo lo scorso mercoledì facendo riaffiorare nei tifosi e negli appassionati quei brividi che solo il calcio sa dare. A poche ore di distanza dall'ultima partita, si riparte oggi con la diciassettesima giornata che vedrà il suo inizio oggi alle ore 15.00 quando si affronteranno all'Artemio Franchi la Fiorentina e il Sassuolo, entrambe vogliose di riscatto e con l'obiettivo di centrare i primi tre punti dell'anno. Alle 18.00 toccherà, invece, alla Juventus che reduce dalla vittoria last minute contro la Cremonese, vuole offrire una prestazione più convincente nel match contro l'Udinese, più ostico di quanto dica la carta. A chiudere il primo turno di questa giornata, alle 20.45, sarà il derby lombardo tra l'Inter, partita in maniera perfetta nel 2023, e il Monza che, proprio a Firenze, ha strappato un ottimo punto.