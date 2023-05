Serie A, il programma di oggi: occhi puntati su Udinese-Napoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le otto partite giocate nella giornata di mercoledì, stasera si conclude la 33esima giornata di Serie A. Il match clou è Udinese-Napoli. Nel caso in cui i partenopei riescano a strappare almeno un pareggio alla Dacia Arena conquisterebbero aritmeticamente il terzo scudetto della loro storia. L'altro match è quello tra Empoli e Bologna con i padroni di casa a caccia di punti per archiviare il discorso salvezza. Entrambe le gare sono in programma alle ore 20:45.