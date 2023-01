Serie A, il Verona batte il Lecce e risorge: stagione finita per Henry?

TUTTOmercatoWEB.com

Seconda vittoria nelle ultime tre per il Verona che, dopo la Cremonese, supera anche il Lecce al Bentegodi. Secco 2-0 per gli scaligeri che chiudono la pratica con un gol per tempo. Prima Depaoli, poi Lazovic firmano i tre punti che consentono ai gialloblu di mettere pressione al Sassuolo portandosi a -4 dalla zona sicura. Unica nota negativa del pomeriggio per il Verona è il grave infortunio per Henry. Il ginocchio del francese fa un butto movimento e lui esce in barella con le lacrime agli occhi. Si teme il peggio.