Serie A, in campo il Milan e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi prosegue la dodicesima giornata di Serie A dopo i due anticipi di ieri tra Sassuolo-Salernitana terminata in parità sul 2-2 e la vittoria del Genoa contro il Verona per 1-0. Alle 15, il Lecce ospita il Milan. I padroni di casa, dopo un ottimo avvio di stagione con 13 punti in 11 partite vogliono continuare a stupire. I ragazzi di Pioli, dopo la vittoria in Champions contro il Psg, cercano l'intera posta in palio al Via del Mare per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante 6 punti. Alle 18.00, la Juve riceve il Cagliari. I bianconeri vogliono i tre punti per rimanere attaccati all'Inter, distante due punti. I sardi, dopo i sei punti nelle ultime due gare cercheranno di fare risultati a Torino per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 20.45, il Monza riceve il Torino. I brianzoli puntano a rimanere nella parte sinistra della classifica, vicini alla zona Europa. Il Toro vorrebbe fare risultato per dare continuità, dopo la vittoria contro il Sassuolo.

