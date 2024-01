Serie A, in campo il Milan e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Oggi si apre il ventunesimo turno di campionato. Alle 18:00, la Roma riceve il Verona. I padroni di casa hanno bisogno dei tre punti per avvicinare la zona Champions, distante cinque punti. I ragazzi di Baroni proverranno a non uscire senza nulla dall'Olimpico per agganciare il Cagliari al quartultimo posto, distante una sola lunghezza. Alle 20:45, l'Udinese sfida il Milan. Gli uomini di Cioffi vogliono fare punti davanti al proprio pubblico e allungare sulla terzultima. I ragazzi di Pioli cercheranno di conquistare l'intera posta in palio per consolidare il terzo posto in classifica.

