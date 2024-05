Serie A, in campo il Napoli e non solo: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Prosegue la trentaseiesima giornata dopo l'anticipo di ieri tra Frosinone Inter terminato con la vittoria degli ospiti con il parziale di 0-5. Alle 18:00, il Napoli riceve il Bologna. I padroni di casa vogliono vincere per alimentare le speranze di qualificazione alle coppe europee. I ragazzi di Thiago Motta proveranno a fare punti per certificare la qualificazione in Champions. Alle 20:45, il Milan riceve il Cagliari. La squadra di di Pioli cercherà di conquistare l'intera posta in palio per consolidare il secondo posto. I sardi hanno bisogno di punti per la corsa salvezza.

