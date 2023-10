Serie A, in campo Inter, Juve e Milan: il programma odierno

Fonte: Fabrizio Parascani

Prosegue l'ottava giornata di campionato. Dopo gli anticipi di ieri, tra Empoli e Sassuolo, Lecce e Udinese terminati in parità, oggi sono in programma altre tre sfide. Alle 15 l'Inter ospita il Bologna. I ragazzi di Inzaghi vogliono vincere per mantenere il primo posto in classifica. Gli uomini di Thiago Motta cercano un risultato positivo per rimanere nella parte sinistra della classifica. Alle 18:00 la Juve riceve il Torino nell'atteso derby della Mole. I bianconeri puntano all'intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante 4 punti. Il Toro vuole vincere per avvicinare la zona Europa, distante 3 punti. Alle 20:45 il Genoa sfida il Milan. I ragazzi di Gilardino, dopo un buon avvio vogliono continuare a stupire. Il Milan ha bisogno di conquistare i tre punti per mantenere il primo posto in graduatoria in coabitazione con l'Inter.

