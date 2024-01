Serie A, in campo l'Inter e non solo: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi al via la ventesima giornata di campionato. Alle 15:00, il Genoa riceve il Torino e il Napoli ospita la Salernitana. I campioni d'Italia, dopo la cocente sconfitta contro i granata, vogliono conquistare l'intera posta in palio e risalire in classifica. I ragazzi di Filippo Inzaghi cercano punti per la corsa salvezza. Alle 18:00, il Verona sfida l'Empoli. I padroni di casa proveranno a fare punti in una sfida chiave per la salvezza. I toscani, penultimi, sono alla caccia di punti per uscire dalla zona rossa. Alle 20:45, il Monza incontra l'Inter. I ragazzi di Palladino vogliono ben figurare contro la capolista. Gli uomini di Inzaghi hanno bisogno dei tre punti per mantenere dietro la Juve di Allegri, distante solo due punti.

