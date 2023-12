Serie A, in campo la Juve e non solo: il programma di oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Prosegue la diciottesima giornata dopo i quattro anticipi del venerdì: le vittorie interne di Lazio e Fiorentina rispettivamente contro Frosinone e Torino, il pareggio interno del Napoli con il Monza e il pari in trasferta dell'Inter con il Genoa. Oggi si chiude con altre sei partite. Alle ore 12:30, l'Atalanta ospita il Lecce. I ragazzi di Gasperini cercano i tre punti per rimanere attaccati alla zona Champions, distante sette punti. Alle 15:00 sono in programma due gare: Cagliari-Empoli e Udinese- Bologna, mentre alle 18:00 il Verona riceve la Salernitana e il Milan sfida il Sassuolo. La sfida del Bentegodi è fondamentale per la parte bassa della classifica, mentre i ragazzi di Pioli hanno bisogno di vincere per consolidare il terzo posto in graduatoria. Chiude la giornata alle 20:45, il big match tra Juve e Roma, gara importante in ottica scudetto e per la zona Champions. I bianconeri, dopo il pari dell'Inter vogliono conquistare il bottino pieno per avvicinare i rivali, mentre i giallorossi hanno bisogno di punti per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, distante cinque punti.

TORNA ALLA HOMEPAGE